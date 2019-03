Mond bei Jupiter und Saturn Vorbote der großen Konjunktion

In den kommenden Tagen lässt sich am Morgenhimmel verfolgen, wie der abnehmende Mond an den beiden größten Planeten des Sonnensystems vorbeizieht. Anhand seiner Wanderung kann man den Abstand zwischen Jupiter und Saturn abschätzen.

Von Hermann-Michael Hahn

