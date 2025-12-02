Das zerstörte Zentrum von Pokrowsk (imago / News Licensing / VIACHESLAV RATYNSKYI)

Ebenso sei die Stadt Wowtschansk in der benachbarten Region Charkiw eingenommen worden.

Pokrowsk gilt als strategisch wichtig und als ein Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aus Kiew gibt es bisher keine Stellungnahme.

Morgen wird der US-Sondergesandte Witkoff in Moskau erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass die russische Erfolgsmeldung mit diesem Besuch in Verbindung steht. Der Kreml wolle vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.