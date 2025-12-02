Das zerstörte Zentrum von Pokrowsk (imago / News Licensing / VIACHESLAV RATYNSKYI)

Pokrowsk gilt als strategisch wichtig und als ein Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Das ukrainische Militär hat die russische Angaben zurückgewiesen. Eine ukrainische Armee-Einheit teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass sie den nördlichen Teil der Stadt noch halte.

Die ukrainische Armee wiederum hat in der Nacht offenbar erneut die russische Ölindustrie attackiert. Behörden in der zentralrussischen Region Orjol berichten, nach einem Drohnenangriff seien mehrere Anlagen in Brand geraten. Verletzte gebe es nicht. Im Schwarzen Meer ist zudem vor der Küste der Türkei ein unter russischer Flagge fahrender Frachter angegriffen worden. Laut der türkischen Schifffahrtsbehörde sind die 13 Besatzungsmitglieder unverletzt. Das Schiff laufe nun einen türkischen Hafen an.

Heute wird der US-Sondergesandte Witkoff in Moskau erwartet . Beobachter gehen davon aus, dass die russische Erfolgsmeldung mit diesem Besuch in Verbindung steht. Der Kreml wolle vor Gesprächen über einen Friedensplan militärische Fortschritte präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.