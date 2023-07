Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Ukraine, die sich seit mehr als 17 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigen muss, wies die Darstellung zurück. Die Vorgänge in Taganrog seien auf Fehler der russischen Flugabwehr zurückzuführen, hieß es seitens des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung in Kiew. Gestern Nachmittag waren nach Darstellung örtlicher Behörden Raketenteile in der Nähe eines Cafés im Zentrum von Taganrog niedergegangen. Dabei seien 15 Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Golubew, mit.

In der Ukraine gab es am Abend in mehreren Regionen erneut Luftalarm. Nach offiziellen Angaben wurden bei einem Raketeneinschlag in ein Hochhaus in der Millionenstadt Dnipro mindestens drei Menschen verletzt. Medien berichteten zudem von Einschlägen in Saporischschja.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.