Eine russische ballistische Interkontinentalrakete bei einer Übung (Symbolbild zur Illustration des Themas) (Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums)

In der südlichen Region Astrachan am Kaspischen Meer sei die ballistische Langstreckenwaffe erfolgreich abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht mit. Der Abschuss sei von einem bodengestützten Raketensystem auf dem Übungsplatz Kapustin Jar erfolgt. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Trainingssprengkopf sei später planmäßig auf einem Testgelände im verbündeten Nachbarland Kasachstan in Zentralasien eingeschlagen. Ziel sei gewesen, die Kampfausrüstung von Interkontinentalraketen zu testen.

Erst kürzlich hatte Moskau mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, taktische Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.