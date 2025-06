Gefangenenaustausch

In Kühlwagen wurden tausende Leichen von Russland an die Ukraine übergeben. (AFP / HANDOUT)

Es seien auch tote Russen überstellt worden, schrieb der ukrainische Innenminister Klymenko in einem Post auf Telegram. Von ihm veröffentlichte Fotos sollen den Wehrpass und die Identifikationsmarke eines toten russischen Soldaten zeigen, der an die Ukraine übergeben worden sei. Unabhängige Bestätigungen gibt es nicht. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte Zweifel an der Identität mancher Leichen geäußert, blieb aber Beweise schuldig.

Russland hat der Ukraine in den vergangenen Tagen mehr als 6.000 gefallene Soldaten überstellt. Moskau bekam mehr als 50 Tote zurück.

19.06.2025