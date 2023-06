Krankenhäuser in Finanznot

Was hilft gegen die Pleitewelle?

Sie funktionieren, aber viele schreiben rote Zahlen: Krankenhäuser. In Deutschland gibt es eher zu viel davon. Gesundheitsminister Lauterbach will das System reformieren – doch was bedeutet das für Patienten und Klinik-Personal? Hörer fragen Experten.

Geers, Theo | 26. Juni 2023, 10:08 Uhr