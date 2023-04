Ein Team Forschender hat in Proben aus dem Great Pacific Garbage Patch verschiedene Tiere gefunden, die sonst nur an weit entfernten Küsten leben : etwa Krebse und Anemonen. In ihrem Fachartikel im Magazin "Nature Ecology and Evolution" heißt es, die Tiere stammten ursprünglich aus Japan oder den Küsten anderer weit entfernter Länder. Die Lebewesen im Müllteppich ernähren sich den Erkenntnissen zufolge von dem Schleim aus Bakterien und Algen, der sich auf dem Plastikmüll bildet.