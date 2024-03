WG-Zimmer für Studierende sind in München am teuersten. (imago/Papsch)

Ein WG-Zimmer in der bayerischen Landeshauptstadt kostet im Durchschnitt 760 Euro pro Monat, 40 Euro mehr als vor einem Jahr. Das geht aus einer Untersuchung des Moses-Mendelssohn-Instituts und des Internetportals „wg-gesucht.de" hervor, über die die Funke-Medien berichten. In Frankfurt am Main stieg die durchschnittliche Angebotsmiete für WG-Zimmer den Angaben zufolge binnen Jahresfrist um 90 auf 670 Euro pro Monat. Danach folgen Berlin, Hamburg und Köln. Der bundesweite Durchschnittspreis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft liegt demnach bei 479 Euro.

Die Auswertung umfasst dem Zeitungsbericht zufolge alle Hochschulstandorte in Deutschland mit mindestens 5.000 Studierenden. Das Moses-Mendelssohn-Institut ist eine Einrichtung, die sich auf Immobilienforschung spezialisiert hat.

