Münchner Physiker vor 90 Jahren geboren Herr Mößbauer und das Wasser auf dem Mars

Vor 90 Jahren am 31. Januar kam in München Rudolf Mößbauer zur Welt. Besuche im Deutschen Museum sollen sein Interesse an der Physik geweckt haben.

Von Dirk Lorenzen

