Transatlantische Beziehungen

Das teilte der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Ischinger, mit. Insgesamt hätten mehr als 50 Teilnehmer aus den USA zugesagt, darunter auch Kongressmitglieder. Ischinger betonte, die Amerikaner hätten aufgrund der angespannten transatlantischen Beziehungen ein großes Interesse an der Konferenz. Im vergangenen Jahr hatte US-Vizepräsident Vance mit einer europakritischen Rede in München für Aufsehen gesorgt.
Die diesjährige Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag und dauert drei Tage. Ischinger rechnet nach eigenen Angaben auch mit einer Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.