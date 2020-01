Multiple Sklerose Alltag mit einer unheilbaren Krankheit

Multiple Sklerose ist nicht ansteckend, nicht zwangsläufig tödlich, bedeutet nicht Muskelschwund und psychische Erkrankung. Dass MS in jedem Fall zu einem Leben im Rollstuhl führt, ist so nicht richtig. In welchen Schüben die "Krankheit der 1000 Gesichter" verläuft und wie gut die Therapie anschlägt, variiert individuell.

Am Mikrofon: Carsten Schroeder