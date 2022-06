Vergleich der Anzeigetafel der Benzinpreise an einer ARAL-Tankstelle, wenige Minuten vor (links) und nach (rechts) Mitternacht des 1. Juni, nachdem für drei Monate die Steuerentlastung von Benzin und Diesel in Kraft getreten war. (IMAGO / Marc John)

Das Bundeskartellamt könne die Preissenkungspolitik der Konzerne nun eng überwachen. Es sei allerdings eine gute Nachricht, dass viele Tankstellen ihre Preise bereits gesenkt hätten. Mundt sagte weiter , das Kartellamt habe in der Vergangenheit keinerlei Hinweise auf Absprachen der Mineralölkonzerne gefunden. Die Konzerne wüssten, dass sie unter genauer Beobachtung stünden.

Ökonomin: Konzerne machen trotzdem Profit

Die "Wirtschaftsweise" Schnitzer befürchtet, dass Mineralölkonzerne trotz der fallenden Preise an den Tankstellen deutlichen Profit aus der Spritsteuersenkung schlagen könnten. Sie sagte der "Augsburger Allgemeinen", nach den Erfahrungen in der Vergangenheit - insbesondere bei der Mehrwertsteuersenkung 2020 - halte sie das Risiko für hoch. "Selbst wenn prozentual dieses Mal mehr von der Steuersenkung weitergegeben wird als vor zwei Jahren, kann der Mehrgewinn der Unternehmen durch die unvollständige Weitergabe in absoluten Eurobeträgen doch sehr hoch sein."

Sprit wurde tatsächlich billiger

Die Senkung der Energiesteuer war gestern in Kraft getreten. Dem ADAC zufolge gaben die meisten Tankstellen das auch an die Kunden weiter. Der Liter Super E10 kostete laut ADAC im bundesweiten Durchschnitt 1 Euro 88. Das sind rund 30 Cent weniger als am Vortag. Bei Diesel waren es mit durchschnittlich 1 Euro 94 etwa 14 Cent weniger.

Die Senkung sei schneller erfolgt als erwartet, es fehle aber noch ein gutes Stück, sagte der ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Laberer. Inklusive Mehrwertsteuer beträgt die staatliche Entlastung bei E10 35,2 Cent pro Liter, bei Diesel sind es 16,7 Cent.