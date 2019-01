musica reanimata Vally und Karl Weigl im amerikanischen Exil

Im Leben wie in der Kunst ein Paar: Vally und Karl Ignaz Weigl. Verbunden durch das gemeinsame Klavierspiel und das jeweilige Komponieren. Ihr Ort dafür war Wien. Als Juden konnten sie nach 1938 hier nicht mehr leben. In New York, in der Emigration mussten sie sich neu erfinden.

Am Mikrofon: Georg Beck

