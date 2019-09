Matt Sweetwood, 1971 in Kansas City, Missouri, geboren, machte seine ersten Trickfilme schon in der Grundschule. Später lernte er sein Handwerk in der Abteilung Fernsehen und Film an der California State University San Diego. In Los Angeles arbeitete er unter anderem als Produktionsleiter, Autor und Regieassistent.

Zu seinen prämierten Dokumentarfilmen zählen auch Gemeinschaftsarbeiten wie "Homemade Hillbilly Jam" und "Forgetting Dad", die er mit Rick Minnich drehte. Sweetwoods vielleicht größter Erfolg ist die Dokumentation ,Beerland' aus dem Jahr 2012, ein Film über die Deutschen und ihr Lieblingsgetränk - Prädikat wertvoll.