Noam Brusilovsky, 1989 in Israel geboren, lebt seit 2012 in Berlin. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Schon sein erstes Theaterstück "Woran man einen Juden erkennen kann“ wurde erfolgreich fürs Radio adaptiert. Seine Inszenierung von "Broken German" nach dem Roman von Tomer Gardi bekam 2017 den ARD Hörspielpreis.