Eigentlich heißt er Jizchak Schmeidler, seine Mutter war eine jüdische Verkäuferin, mit zwei Jahren wurde er von dem Anwalt Sally Kaufmann adoptiert, was er selbst erst als Erwachsener erfuhr. 1939 rettete ihn ein Kindertransport nach Großbritannien, seine Adoptiveltern wurden in Auschwitz ermordet: Von einer langen Odyssee, dramatischen Lebensabschnitten und Begegnungen erzählt Walter Kaufmann in seinem jüngsten Buch "Die meine Wege kreuzten".