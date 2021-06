Im Januar 2021 realisierte das ensemble recherche ein Konzert mit Bewohnern einer ca. 10.000 km entfernten Megacity. Junge Komponistinnen und Komponisten aus Hongkong hatten neue Stücke für die Freiburger Avantgarde-Formation geschrieben. Hongkong, so erklärt Ensemble-Manager Clemens K. Thomas, "ist politisch brisant. Es steht im Spannungsfeld ehemaliger Kolonialgeschichte und heutiger Abhängigkeit von China." Der musikalische Austausch soll dazu dienen, in Freiburg die Dynamiken einer solchen ostasiatischen Großstadt besser zu verstehen.

Um Austausch, um den Akt der sprachlichen Verständigung, ebenso um Sprachverwirrungen geht es in "Post Babel" – einem Laborprojekt der Wuppertaler Künstlerin Gunda Gottschalk, das in ein inszeniertes Konzert im Mai 2021 mündete. Gottschalk wagte mit ihrem Projekt den Versuch, trotz Corona-bedingter globaler Zusammenbrüche eine Sprachfindungs-Recherche zu unternehmen. Eine Gruppe von Künstler*innen konfrontierte sich mit den Klängen bekannter wie unbekannter Sprachen, dadaistischen Texten und der Frage, wie Wechselwirkungen von Sprachklang und Musik entstehen können. Das Projekt wurde im Rahmen der Initiative "begrenzt-entgrenzt" von der Kunststiftung NRW gefördert.

Charles Kwong

"The Forest also gazes into you"

Tonia Ko

"Highwire"

Hui Tak-cheung

"Water Album #2: On the Petal"

Daniel Lo

"Forkin Paths"

ensemble recherche

DLF-Mitschnitt vom 16. Januar 2021 im Ensemblehaus Freiburg

-------------

Gunda Gottschalk

"Post Babel"

Luise Kinner, Rezitation

Maximilian Hilbrand, Rezitation

Dodó Kis, Blockflöte

Ute Völker, Akkordeon

Sebastian Gokus, Marimbaphon, Djembe

Gunda Gottschalk, Violine

Sebastian Gramss, Kontrabass

Christian Lorenzen, Live-Elektronik

DLF-Mitschnitt vom 30.05.2021 im Anneliese Brost-Forum Bochum