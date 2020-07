Musikalische Feldforschung in Zentralafrika Die Polyphonie der Anderen

Zum 90. Geburtstag des französisch-israelischen Ethnomusikologen Simha Arom

1930 in Düsseldorf geboren, überlebte Simha Arom den Holocaust in Südfrankreich. Er emigrierte 1944 nach Israel, studierte in Paris das Instrument Horn und stieß 1963 in Zentralafrika auf sein Lebensthema. Aus dem Musiker wurde ein Musikethnologe, ein Bewunderer und Experte für die Musik Afrikas.

Von Georg Beck

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek