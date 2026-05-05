Mutmaßliche Amokfahrt in Leipzig (dpa / Jan Woitas)

Der 33-Jährige Tatverdächtige konnte gestern offenbar ungehindert mit seinem Auto in die Fußgängerzone einfahren. An der von ihm genutzten Zufahrtsstelle gibt es bisher keine Begrenzungspoller. Er verletzte eine 63-jährige Frau und ein 77-jährigen Mann tödlich. Die genaue Zahl der Opfer ist weiter unklar, die Staatsanwaltschaft geht von drei schwer Verletzten und insgesamt 80 Betroffenen aus.

Der Täter, ein 33-jähriger Deutscher, war unmittelbar von der Polizei festgenommen worden. Nach Informationen des MDR gibt es Hinweise darauf, dass der Mann psychisch erkrankt ist. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

In der Leipziger Nikolaikirche und Thomaskirche können Menschen heute der Opfer gedenken. Um 17 Uhr ist eine ökumenische Gedenkandacht in der Nikolaikirche geplant. Zudem gebe es in beiden Kirchen Raum zum Trauern, für Gespräche, Seelsorge und um Kerzen anzuzünden. Sie seien den ganzen Tag geöffnet.

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Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.