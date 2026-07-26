"Abscheuliche Tat"

Der Regierende Berliner Bürgermeister Wegner bei einer ersten Reaktion nach dem mutmaßlichen Anschlag. (dpa / Fabian Sommer)

Nach einem friedlichen und bunten CSD sei die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert worden, erklärte der CDU-Politiker auf X. "Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden." Wegner fügte hinzu, seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.

Kanzler Merz spricht von "abscheulicher Tat"

Bundeskanzler Merz sprach von einer "abscheulichen Tat". Er stehe mit Bundesinnenminister Dobrindt in engstem Kontakt und werde von den Sicherheitsbehörden fortlaufend unterrichtet, zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Regierungssprecher. Von Dobrindt selbst hieß es, die "feige und abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen" erschüttere ihn zutiefst.

Auch der neue CDU-Spitzenkandidat für die bevorstehende Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Evers, drückte auf X sein Entsetzen aus und schrieb: "Es trifft unsere Stadt mitten ins Herz." Evers ist mit einem Mann verheiratet.

Queerbeauftragter: "Großer Trauertag für die Community"

Berlins Queerbeauftragter Pantisano sagte, für die queere Community sei dies ein großer Trauertag. "Alle versuchen gerade ihre Netzwerke zu kontaktieren, um zu erfahren, ob die Menschen safe nach Hause gekommen sind."

Entsetzt äußerte sich auch der katholische Berliner Bischof Stäblein: "Aus einem Tag voller Vielfalt und Liebe wurde eine Nacht voller Entsetzen. Ein Mensch hat sein Leben verloren. Viele andere wurden verletzt."

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.