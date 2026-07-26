Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte stehen im Großen Tiergarten nach dem Abbruch des Christopher Street Day. (dpa / Sebastian Gollnow)

Die Tat ereignete sich am späten Abend; die Polizei brach den CSD gegen 22 Uhr ab. Den Angaben zufolge fuhr ein Wagen auf einem Fußweg im Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz mehrere Menschen an beziehungsweise um, bevor er einen Baum rammte. Die Polizei prüft derzeit aufgrund von Zeugenaussagen, ob auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Der Fahrer flüchtete anschließend.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau, die noch am Tatort starb. Außerdem wurden laut den jüngsten Polizeiangaben mindestens 16 Menschen verletzt, davon drei lebensbedrohlich und acht schwer.

Mutmaßlicher Verdächtiger identifiziert: polizeibekannt und aus der islamistischen Szene

In der Nacht gab die Polizei bekannt, einen Verdächtigen identifiziert zu haben. Der Mann sei polizeibekannt und werde der islamistischen Szene Berlins zugerechnet, sagte ein Sprecher. Nach dem 21-Jährigen wird mit einem Foto öffentlich gefahndet. Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin teilten mit, sie ermittelten aufgrund des Verdachts eines Anschlags. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Tatgeschehen aus der Bevölkerung und hat dafür ein Online-Portal eingerichtet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, selbst aufgenommene Fotos oder Videos zu übersenden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa saß der Gesuchte bis vor Kurzem im Jugendgefängnis und wurde erst im vergangenen Mai entlassen. Die Polizei durchsuchte rund vier Stunden nach der Tat eine Wohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg, traf dort jedoch niemanden an.

Wegner nach CSD-Vorfall in Berlin: "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft"

Der Regierende Bürgermeister Wegner von der CDU sprach nach der Tat von einem -Zitat- "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft". Nach einem friedlichen und bunten CSD sei die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert worden. Bundeskanzler Merz sprach von einer abscheulichen Tat

Beim Christopher Street Day in Berlin hatten Hunderttausende unter dem Motto "Haltung ist hot" gefeiert. Die jährlich organisierten CSD-Kundgebungen erinnern an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York stürmte. Es folgten tagelange Zusammenstöße mit Aktivsten, die als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung gelten.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.