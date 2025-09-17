Ihm sei vorgeworfen worden, sensible Informationen über Rechenzentren und Sicherheitsanlagen gesammelt und an israelische Auftraggeber verkauft zu haben, meldet die iranische Nachrichtenagentur Mizan. Die Organisation Iran Human Rights erklärte dagegen, der Mann sei unter Folter zu einem falschen Geständnis gezwungen worden.
Seit dem zwölf Tage dauernden Krieg mit Israel im Juni hat der Iran acht Personen wegen Spionage gehenkt. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten damals Atom- und Militäreinrichtungen, woraufhin der Iran Raketen auf Israel abfeuerte.
