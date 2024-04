Medienberichte

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

In NRW machte Yektaparast Karriere im Rockermilieu, war zunächst bei den Bandidos und dann bei den Hells Angels. Er wurde wegen Mordes und wegen Anschlagsplänen auf jüdische Einrichtungen gesucht. Kurz vor seiner Verhaftung setzte er sich in den Iran ab. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht wirft ihm vor, den Auftrag für einen Molotow-Anschlag auf eine Synagoge in Bochum erteilt zu haben - im Namen des iranischen Staates.

Nun soll Yektaparast im Iran erschossen worden sein. Offizielle Bestätigungen gibt es noch nicht. Der iranische oppositionelle Sender "Iran International" macht Israel für den Tod verantwortlich.

Es gibt seit Längerem Spekulationen, dass Yektaparast für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen ist. Bestätigt sich eine solche Verbindung, könnte sie mitentscheidend für etwaige europäische Sanktionen gegen die Revolutionsgarden sein.

