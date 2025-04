Laut ukrainischen Angaben kämpfen in der russischen Armee auch chinesische Soldaten mit. (AFP / TANG CHHIN SOTHY)

Präsident Selenskyj teilte in Kiew mit, er habe die Führung in Peking offiziell gefragt, ob sich China dem russischen Krieg gegen sein Land angeschlossen habe. Selenskyj ergänzte, er erwarte auch eine Stellungnahme dazu aus Washington. Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, chinesische Staatsbürger im Dienste der russischen Armee stellten Pekings Beteuerungen zum Frieden in der Ukraine in Frage. Zudem belaste es die Glaubwürdigkeit Chinas als ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates.

China präsentiert sich als neutrale Partei in Russlands Krieg gegen die Ukraine und erklärte, weder Kiew noch Moskau mit Waffen unterstützen zu wollen. Allerdings hat Peking seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland deutlich verstärkt.

Zuletzt waren von Russland nordkoreanische Soldaten eingesetzt worden, allerdings nur zur Verteidigung auf russischen Territorium.

