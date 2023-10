Der kosovarisch-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Radoicic hatte sich zu dem Angriff auf die Polizisten-Patrouille bekannt. (AFP / ANDREJ ISAKOVIC)

Der kosovarisch-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Radoicic sei für 48 Stunden in Untersuchungshaft genommen und der Belgrader Staatsanwaltschaft übergeben worden. Die kosovarische Regierung fordert Radoicic' Auslieferung, nachdem sich dieser zu dem Überfall am 24. September bekannt hatte. Dort war ein serbischer Kommandotrupp in Nordkosovo eingedrungen und hatte sich Kämpfe mit der Polizei geliefert. Vier Menschen kamen ums Leben.

Der Vorfall löste neue Spannungen zwischen Kosovo und Serbien aus. International wurde eine Zunahme der Gewalt befürchtet. Belgrad kündigte inzwischen an, die Truppen an der Grenze zum Kosovo wieder zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.