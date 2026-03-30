Feuerwehrleute arbeiten daran, ein Feuer am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Haifa, Israel, zu löschen. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

‌Zudem gebe es zum zweiten ⁠Mal seit Beginn des ⁠US-israelischen Krieges einen Angriff aus dem Jemen, teilte die Armee mit. Zwei Drohnen seien abgefangen worden. Bei der Stadt Haifa nahe von Ölraffinerien wurden ein Gebäude und ein Tankwagen von Raketen-Trümmern getroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Energieminister Cohen erklärte, dass keinerlei Schäden an den Produktionsanlagen entstanden seien. Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira zeigte Fernsehbilder von einem brennenden Tanklager. Laut dem Bericht will die Hisbollah im Libanon einen Marinestützpunkt bei Haifa attackiert haben. Israel hatte seinerseits Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran ins Visier genommen, nach Angaben der Armee militärische Infrastruktur. Auch die Golfstaaten - wie Bahrain und Saudi-Arabien - meldeten wieder Beschuss durch den Iran.

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Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.