Nach Informationen der Zeitung "Financial Times" soll das Bündnis mit dem Namen "Team Gen 6" noch in dieser Woche auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin vorgestellt werden. Beteiligt seien neben der Rüstungssparte von Airbus etwa die Konzerne MTU Aero Engines, Hensoldt sowie Liebherr. Sie hätten Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius in einem Brief über das Vorhaben informiert, hieß es weiter.
Zuletzt hatten Deutschland und Frankreich das gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS wegen anhaltender industriepolitischer Streitigkeiten beendet.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.