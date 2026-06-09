Medienbericht
Nach Aus von FCAS - Airbus schmiedet offenbar Allianz für neuen Kampfjet

​Eine Gruppe von acht Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen unter Führung von Airbus plant ‌einem Bericht ⁠zufolge eine ⁠Allianz zur Entwicklung eines neuen europäischen Kampfflugzeugs.

    Das Airbus-Logo leuchtet vor dunklem Hintergrund.
    Airbus bildet mit sieben anderen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen eine Allianz (Archivbild). (Joaquin Corchero/EUROPA PRESS/dpa)
    Nach Informationen der Zeitung "Financial Times" soll das Bündnis mit dem Namen "Team Gen 6" noch in dieser Woche auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin vorgestellt werden. Beteiligt seien neben der Rüstungssparte von Airbus etwa die Konzerne MTU Aero Engines, Hensoldt sowie Liebherr. ⁠Sie hätten Bundeskanzler Merz ⁠und Verteidigungsminister Pistorius ‌in einem Brief über das Vorhaben informiert, hieß es weiter.
    Zuletzt hatten Deutschland und Frankreich das gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS wegen anhaltender industriepolitischer Streitigkeiten beendet.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.