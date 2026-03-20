Vorstellung eines kindgerechten Vernehmungszimmers (Soeren Stache/dpa)

Man wolle dafür sorgen, dass sich Täter nicht mehr sicher fühlen können. Sie müssten damit rechnen, dass sie bekannt und wirksam verfolgt würden, sagte Hubig den Sendern RTL und NTV.

Zuvor hatte der "Spiegel" über Vorwürfe von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen berichtet. Die Ministerin wollte sich nicht zu Einzelfällen äußern. Sie betonte jedoch, dass das Herstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes unter Strafe gestellt werden solle. Die Betroffenen seien vor allem Frauen.

Fernandes hat in Spanien, wo das Paar lebte, Anzeige gegen Ulmen eingereicht. Das Land geht seit langem dezidiert gegen geschlechtsspezifische Gewalt vor. Darunter fallen auch psychische Gewaltdelikte. Auch Deepfakes wurden bereits juristisch verfolgt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.