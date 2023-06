Anschuldigungen erhob Selenskyj zudem gegen russische Soldaten. Diese hätten ukrainische Rettungskräfte bei dem Versuch, Menschen zu retten, aus der Ferne beschossen. Nach der Zerstörung eines Staudamms im Süden der Ukraine bleibt die Lage in den Überschwemmungsgebieten kritisch. Nach russischen Angaben sind bis zu 40.000 Menschen im russisch besetzten Teil der Region Cherson betroffen. Die Ukraine hatte erklärt, dass auf der rechten Seite des Flusses Dnipro rund 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen mussten.

Der Damm war gestern Morgen gebrochen. Die Wassermassen überfluteten weite Teile im Süden des Landes. Kiew und der Westen bezichtigten russische Besatzungstruppen, den Damm gesprengt zu haben. Ziel sei es, die erwartete ukrainische Gegenoffensive aufzuhalten. Moskau hingegen machte Kiew für die Katastrophe verantwortlich. Die Ukraine betonte, die eigenen militärischen Pläne könnten trotzdem umgesetzt werden.

Das International Rescue Committee (IRC) verurteilte den Angriff auf den Staudamm als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das humanitäre Völkerrecht und zeigte sich besorgt um die betroffenen Menschen. Die schweren Überschwemmungen träfen die Zivilbevölkerung besonders hart, hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation . Im vergangenen Jahr hätten unzählige Menschen in der Region unter ständigem Beschuss gelebt, ohne ausreichenden Zugang zu Medikamenten oder Strom, so die Mitteilung weiter. Durch den Dammbruch seien Tausende Menschen in Gefahr, ihr Leben oder ihr Zuhause zu verlieren.