Forderungen

Mehr Kompetenzen

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte der "Rheinischen Post", es brauche eine Verschärfung beim Schutz der inneren Sicherheit und der Migrationspolitik. So müsse es endlich eine Vorratsdatenspeicherung geben, um potenziellen Tätern schneller auf die Spur zu kommen. "Das Gleiche gilt für Zurückweisungen an den deutschen Grenzen: Sie sind zurzeit die einzige Möglichkeit, um die irreguläre Migration zu stoppen", ergänzte Frei.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) plädierte dafür, das neue Bundespolizeigesetz, das die Bundespolizei stärken soll, schnell zu beschließen . Zudem warb sie für die biometrische Erkennung von Gesichtern und Stimmen von Terrorverdächtigen, Mördern und Vergewaltigern.

Bessere Zusammenarbeit/Vernetzung

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, kritisierte fehlenden Behördenaustausch. "Wir sprechen zu wenig bei den Behörden untereinander. Der Datenaustausch ist nicht automatisiert. Der Datenschutz verhindert, dass viel mehr Informationen fließen", sagte Kopelke im Gespräch mit dem TV-Sender Phoenix.

Erweitertes Täterprofil

Der FDP-Innenpolitiker Kuhle sprach im Deutschlandfunk von einer "sehr starken Versäulung" in den Behörden. Die Raster dort passten auf Täter, die bestimmte islamistische, rechtsextreme oder linksextreme Motive haben. Es gebe in den Behörden aber eine "Ohnmacht", wie mit Menschen umgegangen werden soll, die über Jahre in wirrer Art und Weise auch Gewaltdrohungen äußerten und etwa unter Verfolgungswahn litten und psychische Probleme haben. Wenn es dann noch so viele unterschiedliche Zuständigkeiten bei den Behörden gebe, fielen solche Täter durchs Netz.

Ähnlich äußerte sich die Grünen-Innenpolitikerin Kaddor. Sie sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, viele Menschen verfielen in bestimmte Denkmuster und wollten einen bestimmten Typ ausmachen, weil man es gewohnt gewesen sei in islamistisch agierenden Kontexten zu denken. Man sei weniger darauf vorbereitet, dass sich Menschen auch in anderen Spektren radikalisierten und für die Gesellschaft ebenfalls zu einer großen Gefahr werden könnten.

