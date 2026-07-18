Schreiben an die Fraktion
Nach Diskussionen um Leihmutterschaft: Unionsfraktionschef Spahn tritt zurück

Nach den andauernden Diskussionen um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA hat Unionsfraktionschef Spahn die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt erklärt. In einem Schreiben an die Fraktion, das dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, sein persönliches Glück, gemeinsam mit seinem Mann eine Familie zu gründen, sei nicht vereinbar mit seinem politischen Amt.

    Jens Spahn von den Schultern an aufwärts. Er trägt dunkles Sakko, weißes Hemd und eine Krawatte.
    Jens Spahn ist als Unionsfraktionschef zurückgetreten. (picture alliance / Metodi Popow)
    Weiter heißt es, der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden
    unserer Fraktion sei "größer geworden, als ich es erwartet hatte". Er betonte, die "zunehmende Unerbittlichkeit" in der öffentlichen Auseinandersetzung habe ihn sehr nachdenklich gemacht.

    Druck war stetig gewachsen

    Der Druck auf Spahn war in den vergangenen beiden Tagen stetig gewachsen. Zunächst hatte die Schatzmeisterin der Frauen-Union, Rosin, seinen Rücktritt gefordert, später dann auch der Landes-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Peters, und der CDU-Politiker Bosbach. Bosbach sagte heute früh im Deutschlandfunk, es sei "hochproblematisch", wenn der Eindruck entstehe, dass für Politiker andere Regeln gelten.

    CDU-Parteitag war gegen Legalisierung in Deutschland

    Spahn und sein Mann waren mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden. Leihmutterschaften sind in Deutschland nicht zulässig. Die CDU hatte sich zuletzt im Februar gegen eine Legalisierung ausgesprochen, auch Spahn selbst war als Minister in der Vergangenheit dagegen.

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    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.