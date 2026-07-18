Schreiben an die Fraktion

Weiter heißt es, der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden
unserer Fraktion sei "größer geworden, als ich es erwartet hatte". Er betonte, die "zunehmende Unerbittlichkeit" in der öffentlichen Auseinandersetzung habe ihn sehr nachdenklich gemacht.
unserer Fraktion sei "größer geworden, als ich es erwartet hatte". Er betonte, die "zunehmende Unerbittlichkeit" in der öffentlichen Auseinandersetzung habe ihn sehr nachdenklich gemacht.
Druck war stetig gewachsen
Der Druck auf Spahn war in den vergangenen beiden Tagen stetig gewachsen. Zunächst hatte die Schatzmeisterin der Frauen-Union, Rosin, seinen Rücktritt gefordert, später dann auch der Landes-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Peters, und der CDU-Politiker Bosbach. Bosbach sagte heute früh im Deutschlandfunk, es sei "hochproblematisch", wenn der Eindruck entstehe, dass für Politiker andere Regeln gelten.
CDU-Parteitag war gegen Legalisierung in Deutschland
Spahn und sein Mann waren mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden. Leihmutterschaften sind in Deutschland nicht zulässig. Die CDU hatte sich zuletzt im Februar gegen eine Legalisierung ausgesprochen, auch Spahn selbst war als Minister in der Vergangenheit dagegen.
"Der Spagat wurde größer als ich erwartet hatte" - Das Rücktrittsschreiben von Unionsfraktionschef Spahn im Wortlaut
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.