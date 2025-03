Nach Dschidda-Treffen

Europa reagiert positiv auf Vorschlag für Waffenruhe

Von Macron über Starmer bis Scholz: Viele Regierungschefs in Europa begrüßen die Vorschläge des Ukraine-Treffens in Dschidda. Auch die Spitzen der EU reagieren positiv. Ob die EU zukünftig einen Platz am Verhandlungstisch haben wird, ist aber unklar.