Generalbundesanwalt

Rico K. (m.) bei der Ausreise aus Belarus. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Russian Federal Security Service)

Eine Sprecherin in Karlsruhe bestätigte einen Medienbericht, lehnte weitere Auskünfte jedoch ab. Die "Welt am Sonntag" hatte berichtet, gegen Rico K. werde wegen des Anfangsverdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. - Der Deutsche war in Belarus zunächst zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt worden. Im Rahmen des Gefangenenaustausches zwischen Russland und dem Westen wurde er Anfang August nach Deutschland überstellt.

