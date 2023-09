Arbeiter verladen Getreide. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Andrew Kravchenko)

Der Frachter "Aroyat" kam am frühen Morgen in Istanbul an, wie aus Daten der Websites Marine Traffic und Vessel Finder hervorgeht. Das Schiff hat fast 18.000 Tonnen Weizen geladen, die für Ägypten bestimmt sind.

Am Donnerstag hatte mit der "Resilient Africa" bereits ein erstes Schiff mit ukrainischem Getreide die Türkei erreicht. Beide Frachter hatten zuvor den ukrainischen Hafen Tschornomorsk angesteuert, um insgesamt rund 20.000 Tonnen Weizen an Bord zu nehmen. Es waren die ersten Getreidefrachter, die seit dem Ende des Abkommens mit Moskau über das Schwarze Meer einen ukrainischen Hafen erreichten.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.