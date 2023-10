Interview der Woche

Nach Großangriff der Hamas: Israels Botschafter Prosor sieht "Zeitenwende" im Nahen Osten

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, hat den Großangriff der Hamas als "Zeitenwende" im Nahen Osten bezeichnet. Nichts werde von jetzt an mehr so sein wie vorher, sagte Prosor im Interview der Woche des Deutschlandsfunks.

13.10.2023