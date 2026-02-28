Über der iranischen Hauptstadt Teheran steigt Rauch auf. Israel und die USA haben den Iran nach eigenen Angaben angegriffen. (picture alliance / Middle East Images / Mahsa)

+++ Der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs zum Gegenschlag ausgeholt.

Es seien Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden, teilte das Militär mit. Die iranischen Revolutionsgarden sprachen von einer "Antwort auf die Aggression des feindlichen und verbrecherischen Gegners", wie aus einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Irna hervorging.

+++ Die deutsche Botschaft in Tel Aviv fordert die Deutschen in Israel auf, sich dringend an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten.

"Bleiben Sie vor allem nah an geeigneten Schutzräumen", schreibt der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X. In Israel wurde Luftalarm ausgelöst.

+++ Im Iran hat das Gesundheitsministerium erste Maßnahmen getroffen.

Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Kliniken werde aufrechterhalten, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Ebenfalls sollen landesweit ausgewählte Apotheken Tag und Nacht geöffnet sein. Ärzte und Personal im Gesundheitswesen solle sich in Bereitschaft halten. Kriegsverletzungen sollen kostenlos behandelt werden.

+++ Die USA beteiligen sich an dem Angriff auf den Iran.

Das bestätigte US-Präsident Trump in einer Videobotschaft. Er sagte, das US-Militär habe einen "großen Kampfeinsatz" im Iran begonnen. Ziel sei es, sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen bauen könne. Man werde sowohl die Raketen als auch die Raketenindustrie des Landes zerstören. Gleichzeitig forderte Trump die Menschen im Iran dazu auf, die derzeitige Regierung zu stürzen.

+++ Der Iran ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars Ziel von massiven Cyberangriffen geworden.

Betroffen sind demnach mehrere inländische Nachrichtenagenturen und zentrale Plattformen, die mit erheblichen Störungen zu kämpfen hätten. Dazu zählten auch die Websites der Nachrichtenagenturen Irna und Isna. Die Agentur Fars steht den Revolutionsgarden nahe.

+++ Bei dem Angriff auf den Iran sind im Süden der Hauptstadt Teheran mehrere Ministerien angegriffen worden.

Das sagte ein iranischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Der Nachrichtenagentur Fars zufolge wurden auch Explosionen aus den Städten Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah gemeldet.

+++ Israel, Iran und Irak haben ihren Luftraum für Zivilflugzeuge geschlossen.

Das berichten verschiedene Medien. Israels Verteidigungsminister Katz teilte zudem mit, er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen.

+++ Israel hat Luftangriffe gegen den Iran gestartet.

Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem "Präventivschlag", um Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Weitere Einzelheiten gab der Minister zunächst nicht bekannt.

+++ Aus der iranischen Hauptstadt Teheran und deren Umgebung sind Explosionen gemeldet worden.

Über Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt. Auf Seiten Israels wiederum wurde Luftalarm ausgelöst. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, nicht zu den Flughäfen zu kommen. Außerdem wurden Schulen und öffentliche Gebäude geschlossen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.