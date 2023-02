Madrid: Spanische Aktivistin aus Haft in Teheran entlassen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Social Media)

Das Außenministerium in Madrid teilte mit, die 24-jährige werde am Nachmittag in Spanien erwartet. Medienberichten zufolge telefonierte die Aktivistin nach ihrer Freilassung mit Außenminister Albares. Es geht ihr nach eigenen Angaben gut.

Im Iran protestieren seit September landesweit Menschen gegen das islamische System. Nach Angaben von Aktivisten und Menschenrechtsgruppen starben dabei mehr als 500 Menschen. Mehrere Demonstranten wurden wegen ihrer Beteiligung an den Protesten hingerichtet.

