Drohnen-Einschlag in Rumänien (Archivbild eines rumänischen Polizeieinsatzes) (Uncredited / AP / dpa)

Nach Angaben der Behörden in dem NATO- und EU-Mitgliedsland wurden bei der Explosion in der Stadt Galati und ⁠dem anschließenden Feuer zwei Menschen verletzt. Zu dem ‌Vorfall sei es während eines russischen Angriffs auf zivile Ziele und Infrastruktur in der Ukraine gekommen. Es sei das erste Mal seit Beginn des russischen Großangriffs, dass eine Drohne ⁠ein ⁠dicht besiedeltes Gebiet in Rumänien getroffen habe. Die Stadt Galati liegt an der Donau. Die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur wenige Kilometer entfernt.

Bei einem Drohnenangriff des ukrainischen Militärs im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk wurden nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet. Auch in der russischen Grenzregion Brjansk schlugen nach Angaben des Gouverneurs ukrainische Drohnen ein. Ein Mann sei dabei ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.