Nach Sturm auf Kapitol "Sogar Trump hat gemerkt, dass er es zu weit getrieben hat"

In einer Videobotschaft hat Donald Trump den Angriff auf das Kapitol in Washington verurteilt. Die versöhnlichen Töne, die der amtierende US-Präsident anschlage, zeigten, dass er nun wirklich in der Klemme sitze, sagte der ehemalige US-Botschafter in Berlin John Kornblum im Dlf.

John Kornblum im Gespräch mit Christoph Heinemann

