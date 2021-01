Nach Sturm auf Kapitol "Sogar Trump hat gemerkt, dass er es zu weit getrieben hat" John Kornblum im Gespräch mit Christoph Heinemann

John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Berlin (dpa/Jens Büttner)

In einer Videobotschaft hat Donald Trump den Angriff auf das Kapitol in Washington verurteilt. Die versöhnlichen Töne, die der amtierende US-Präsident anschlage, zeigten, dass er nun wirklich in der Klemme sitze, sagte der ehemalige US-Botschafter in Berlin John Kornblum im Dlf.

Nach dem Angriff auf das Kapitol durch seine Anhänger, steht der noch amtierende US-Präsident Donald Trump zunehmend isoliert da. Seine Accounts für mehrere soziale Medien sind vorrübergehend gesperrt. Republikanische Partiefreunde kehren ihm den Rücken. Führende Demokraten wie Nancy Pelosi und Chuck Schumer fordern eine Amtsenthebung Trumps noch vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit am 20. Januar. Auch Republikaner schlossen sich dieser Forderung an.

Unterdessen hat Trump die Randale seiner Anhänger verurteilt. In einem auf Twitter verbreiteten Video zeigte sich Trump empört, verurteilte den Angriff auf das Kapitol als abscheuliche Attacke und kündigte strafrechtliche Konsequenzen für die Randalierer an. Zudem versprach er, einen ruhigen und reibungslosen Amtsübergang an seinen Nachfolger Joe Biden sicherstellen zu wollen. Nun sei der Moment für Heilung und Versöhnung, sagte Trump.

Kornblum: Für Trump ist es zu spät

Für den ehemalige US-Botschafter in Berlin, John Kornblum, sind diese überraschend versöhnlichen Worte, Zeichen dafür, dass Trump gemerkt, habe, dass er überzogen hat. Es stehe außer Frage, dass Trump seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol angestiftet habe. Nun rudere er zurück. Nach Einschätzung von Kornblum ist es nun jedoch zu spät.

Ob es sich bei dem Sturm auf das Kapitol um einen versuchten Staatstreich angestiftet durch den Präsidenten gehandelt habe, wie ein US-Historiker behauptet, könne er nicht sagen, so Kornblum. Bei Trump sei es immer sehr schwierig, zu beurteilen, ob sein Vorgehen wirklich politisch-strategisch sei, oder nur aus seinem tief verwundeten Innern komme.