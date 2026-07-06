Expertenbericht
Nach tagelangem Stromausfall: Fachleute legen Vorschläge zum Schutz von Infrastruktur in Berlin vor

Rund sechs Monate nach dem mehrtägigen Stromausfall in Teilen Berlins haben dort Experten Handlungsempfehlungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur vorgelegt. Der Regierende Bürgermeister Wegner stellte den Bericht vor. Er enthält sieben zentrale Vorschläge sowie mehr als 150 Einzelmaßnahmen.

    Berlins Regierender Bürgermeister Wegner spricht während der Pressekonferenz der Expertenkommission zwischen Berlins Innensenatorin Spranger und Komissionsmitglied Nikutta, ehemalige Vorstandsvorsitzende von BVG und DB Cargo.
    Berlins Regierender Bürgermeister Wegner während der Pressekonferenz der Expertenkommission. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Unter anderem wird angeraten, die Stelle eines Resilienzbeauftragten auf Staatssekretärsebene zu schaffen. Er soll in der Senatskanzlei als ressort- und themenübergreifende strategische Schaltstelle fungieren. Außerdem wird die Einrichtung eines ständigen, technisch autarken Lage- und Krisenzentrums empfohlen. Es soll die bestehenden Lagezentren etwa von Feuerwehr und Polizei untereinander vernetzen und die Verbindung zum Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern gewährleisten.
    Im Januar war es nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin-Lichterfelde zu einem viertägigen Stromausfall im Südwesten Berlins gekommen. Davon waren rund 45.000 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe betroffen. Die Täter sind noch unbekannt; es wird ein linksextremistischer Hintergrund vermutet.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.