Es sei kein neues Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorgelegt worden, berichtet die Gewerkschaft. Vorstand und Tarifkommission sollen noch in dieser Woche die Situation besprechen. Streiks seien jederzeit möglich, hieß es weiter.

Unmittelbar vor den Herbstferien sind viele Passagiere in Sorge um ihre Urlaubsflüge mit Lufthansa. Gestern hatten sich die Gewerkschaftsmitglieder bei einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen Streik ausgesprochen. Personalvorstand Niggemann hatte begrüßt, dass die Pilotengewerkschaft die Verhandlungen wieder aufnehmen wolle.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.