Die USA griffen den Iran erneut an. (AFP / -)

Jordanischen Angaben zufolge konnte die Armee acht ⁠Geschosse abfangen. Berichte über Opfer oder Schäden lagen nicht vor. Aus Bahrain, wo sich das Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine befindet, verlautete ebenfalls, dass Angriffe abgewehrt worden seien.

Die Revolutionsgarde drohte mit weiteren Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region, sollten die USA weiterhin den Iran angreifen. Dort meldete die Nachrichtenagentur Fars mehrere Explosionen in der Provinz Buschehr. Demnach soll gegen Mittag nahe einem Atomkraftwerk ein Geschoss eingeschlagen sein. Die US-Seite äußerte sich zu den neusten Angriffen bislang nicht.

Die USA hatten in der Nacht entlang der iranischen Küste rund 90 militärische Ziele attackiert, unter anderem Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager.

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Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.