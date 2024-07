Ampel-Koalition

Der Bundeshaushalt 2025 kommt ins Kabinett

Nach zähem Ringen will das Kabinett den Bundeshaushalt für das kommende Jahr formell beschließen. Der Etat sieht Ausgaben in Höhe von gut 481 Milliarden Euro vor, Einsparungen halten sich in Grenzen. Kritiker sprechen von "Buchungstricks".

Münchenberg, Jörg | 17. Juli 2024, 05:18 Uhr