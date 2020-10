Nachbarplanet in Opposition Mars, Superstar der ganzen Nacht

In diesen Wochen findet am Firmament das Mars-Festival statt. In der Nacht zu Mittwoch überholt die Erde unseren Nachbarplaneten auf der Innenbahn. Daher ist Mars derzeit der Erde besonders nah – und somit auch ungewöhnlich hell.

Von Dirk Lorenzen