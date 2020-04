Für sein experimentelles Frühwerk hatte sich Krzysztof Penderecki größere Resonanz erhofft. Diese erlangte der polnische Komponist, als er die mit der Öffnung gen Westen auf ihn einströmenden Anregungen und Einflüsse aufgenahm und verarbeitete – ohne das ihm Eignene indes ganz zu verleugnen.

Tiefe Spiritualität

Verknüpft ist sein eigenwilliges Schaffen mit tiefer Spiritualität, die auch Widerspruch zur staatssozialistischen Herrschaft in seinem Heimatland stand. Am 29. März ist Krzysztof Penderecki im Alter von 86 Jahren in Krakau gestorben. In Egbert Hillers klingendem Nachruf auf ihn passieren einige seiner bedeutendsten Werke Revue.

