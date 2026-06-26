Wetter
Nachts gering bewölkt oder klar, 24 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und weiterhin niederschlagsfrei. Tiefstwerte 24 bis 16 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Westen und Nordwesten zeitweise wolkig, ab nachmittags einzelne kräftige Gewitter. Für weite Teile Deutschlands wird vor extremer Wärme gewarnt.
    Bitte beachten Sie die Empfehlungen für Hitzetage unter anderem vom Deutschen Wetterdienst. Nach Osten und Süden hin sonnig. 35 bis 42 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Richtung Osten und Südosten noch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 32 bis 42 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.