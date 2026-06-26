Morgen im Westen und Nordwesten zeitweise wolkig, ab nachmittags einzelne kräftige Gewitter. Für weite Teile Deutschlands wird vor extremer Wärme gewarnt.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen für Hitzetage unter anderem vom Deutschen Wetterdienst. Nach Osten und Süden hin sonnig. 35 bis 42 Grad.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen für Hitzetage unter anderem vom Deutschen Wetterdienst. Nach Osten und Süden hin sonnig. 35 bis 42 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Richtung Osten und Südosten noch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 32 bis 42 Grad.
Am Sonntag zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Richtung Osten und Südosten noch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 32 bis 42 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.