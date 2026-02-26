Dritte Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran in Genf (KEYSTONE / dpa / Martial Trezzini)

Die Vereinigten Staaten wollen vor allem verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Teheran betont, die Kernenergie nur zu zivilen Zwecken nutzen zu wollen. Zuletzt übermittelte der Iran den Entwurf für ein neues Atomabkommen. Die USA waren in der ersten Amtszeit von Präsident Trump aus dem bisherigen Vertrag von 2015 ausgestiegen. In der Folge hielt sich auch der Iran nicht mehr an die Vorgaben.

Trump hatte den Druck auf Teheran in den vergangenen Wochen deutlich erhöht und unter anderem zwei Flugzeugträger in die Region entsandt. Der US-Präsident droht mit einem Angriff, sollte der Iran zu keinem Abkommen bereit sein.

Nach Angaben von Vizepräsident Vance haben die USA Hinweise darauf, dass Teheran seit den US-Angriffen vom Juni sein Atomprogramm wieder aufbaut. Vance sagte vor Journalisten, das Prinzip sei sehr einfach: Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben.

Rubio: Iran entwickelt Interkontinentalraketen

US-Außenminister Rubio warf dem Iran zudem vor, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Man habe bereits beobachten können, wie der Iran die Reichweiten jener Raketen erhöht habe, über die das Land bereits verfüge, sagte Rubio. Es sei klar, dass sich der Iran auf dem Weg dazu befinde, eines Tages Waffen entwickeln zu können, die die USA erreichen könnten.

