Dem Buckelwal am Timmendorfer Strand konnte noch nicht geholfen werden. (AFP / -STR)

Gestern hatte ein Saugbagger es nicht geschafft, den festen Sand wegzuschaffen. Der nächste Rettungsversuch wird voraussichtlich erst morgen beginnen können. Schon am Montag war vergeblich versucht worden den Wal in tiefere Gewässer zu bekommen.

Das Jungtier liegt seit Montagfrüh auf einer Sandbank vor Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand. Sein Rücken ragt aus dem Wasser und die brummenden Töne, die der Wal von sich gibt, sind noch hunderte Meter entfernt zu hören.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.